Эффективные способы справиться с бессонницей и заснуть за несколько минут

Чаще всего причиной проблем с засыпанием является повышенная мозговая активность из-за стресса, а также злоупотребление напитками с кофеином, дневной сон, поздний подъем утром.

Эффективные приемы для быстрого засыпания

Использование монотонных звуков

Быстро уснуть помогают монотонные звуки. Это может быть журчание реки, шум дождя, звуки прибоя и т.п.

Такие звуки называют «белым шумом». Они действуют на нервную систему успокаивающе, расслабляют и погружают в сон.

Теплая ванна перед сном

Вода в ванне должна быть теплой, около 38-39 градусов. Это поможет расслабить мышцы и успокоить нервную систему.

А вот контрастный душ вечером лучше не принимать. Он дает обратный эффект.

В воду для ванны хорошо добавить настой из травяных сборов, аромамасло из хвойников или магниевую соль.

Расслабляющая гимнастка

1. Чтобы расслабить мышцы ног, согните пальцы и подержите их в таком положении несколько секунд. Затем разогните. Повторите 5-7 раз.

2. Выполните дыхательные упражнения: сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните. Повторите 7-8 раз.

3. Поочередно расслабьте мышцы всех частей тела, начиная с ног и заканчивая мышцами лица.

При этом дыхание должно быть ровным и глубоким.

Тяжелое одеяло или плед

Тяжелое одеяло создает глубокое давление на тело человека.

Исследования показали, что это активизирует образование в организме гормонов – серотонина и мелатонина – гормонов, участвующих в процессе засыпания.

А концентрация гормона стресса (кортизола) в крови наоборот снижается.

Таким образом уменьшается тревожность и уходит бессонница.