Эффективные способы справиться с бессонницей и заснуть за несколько минут

Чаще всего причиной проблем с засыпанием является повышенная мозговая активность из-за стресса, а также злоупотребление напитками с кофеином, дневной сон, поздний подъем утром.
Эффективные приемы для быстрого засыпания
Использование монотонных звуков
Быстро уснуть помогают монотонные звуки. Это может быть журчание реки, шум дождя, звуки прибоя и т.п.
Такие звуки называют «белым шумом». Они действуют на нервную систему успокаивающе, расслабляют и погружают в сон.
Теплая ванна перед сном
Вода в ванне должна быть теплой, около 38-39 градусов. Это поможет расслабить мышцы и успокоить нервную систему.
А вот контрастный душ вечером лучше не принимать. Он дает обратный эффект.
В воду для ванны хорошо добавить настой из травяных сборов, аромамасло из хвойников или магниевую соль.
Расслабляющая гимнастка
1. Чтобы расслабить мышцы ног, согните пальцы и подержите их в таком положении несколько секунд. Затем разогните. Повторите 5-7 раз.
2. Выполните дыхательные упражнения: сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните. Повторите 7-8 раз.
3. Поочередно расслабьте мышцы всех частей тела, начиная с ног и заканчивая мышцами лица.
При этом дыхание должно быть ровным и глубоким.
Тяжелое одеяло или плед
Тяжелое одеяло создает глубокое давление на тело человека.
Исследования показали, что это активизирует образование в организме гормонов – серотонина и мелатонина – гормонов, участвующих в процессе засыпания.
А концентрация гормона стресса (кортизола) в крови наоборот снижается.
Таким образом уменьшается тревожность и уходит бессонница.
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