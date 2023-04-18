В Петербурге перед свадьбой похитили хоккеиста Максима Пашинина

Маргарита и Максим познакомилась два года назад. Разница в 9 лет их не смутила. Пашинин в то время как раз ушел из спорта и решил развиваться как блогер. Родители молодого человека поддержали его в этом стремлении, сообщает СтарХит.

Правда, по словам его избранницы, популярности это ему не принесло - как и доходов. Мужчина поселился в квартире Маргариты, где живут также двое ее детей. Но родители спортсмена не хотели общаться с возлюбленной сына. И, когда все пошло к свадьбе, начали угрожать, а потом вовсе применили силу.

Я сидела дома, а он пошел встречаться со своими родными в кафе. Позже звонит: «Беги!». Я вышла, и увидела, что отец избивает Максима на глазах у прохожих, - цитирует женщину издание.

Дмитриева засняла сцену избиения на телефон, после этого отбила парня и увела домой. Там Пашинин пришел в себя, но затем устроил дебош. Высунувшись из окна, начал кричать и непечатно ругаться. Маргарита вызвала полицию и медиков.

Максима отвезли на медосвидетельствование в больницу, где, как полагает его избранница, были «подставные» врачи. Они увезли мужчину на МРТ и дальнейшее обследование. С Максом в это время были родители. Больше Маргарита его не видела.

Она утверждает, что родители заперли своего сына дома и удерживают силой.

Невеста дежурит у дома любимого, смотрит на свет в его окнах, стучится в двери, но все тщетно. Родители не открыли двери и корреспондентам «России 1», отказались также разговаривать с частными детективами.

Недавно мы узнали, что я забеременела. Мы жили в моей квартире, я не охотница. У меня есть свой бизнес, я содержу детей и ничего не требую взамен, - заявила невеста.

Как уточняет издание, бывшие мужья Дмитриевой полагают, что она подсадила молодого мужчину на запрещенные препараты. Оба уверены, что Маргарита не самая лучшая мать, однако с судом, который оставил детей ей, не спорят.