Генсек ООН Антониу Гутерреш взбешен самоуправством Зеленского

00:51 2023-04-19

Как заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш был крайне удивлен поступком президент Украины Зеленского в ходе визита генсека в эту страну.

Так Дюжаррик прокомментировал информацию, опубликованную ранее американским изданием The Washington Post. Журналисты этой газетой со ссылкой на «утекшие» секретные документы Соединенных Штатов Америки рассказали, что после личной встречи Гутерреша с Зеленским, состоявшейся 8 марта 2023 года, и их совместной пресс-конференции Генеральный секретарь ООН сообщил Дюжаррику, что «очень взбешен» неожиданным участием в церемонии в честь Международного женского дня.

Как сообщает издание, украинский президент Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным. Однако Гутерреша об этом никто заранее не предупредил, но позже были обнародованы фотографии и видео данной церемонии. Как подчеркивают корреспонденты The Washington Post, присутствие Гутерреша на видео и фото с этого мероприятия могло трактоваться так, что он занял одну из сторон конфликта.