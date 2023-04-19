Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН, дал объяснение словам, приводимым в публикации The Washington Post.

Иностранное издание, ссылаясь на слитые в Сеть секретные документы, сообщило, что Генсек ООН Гутерриш был взбешен из-за участия в церемонии во время своего визита в Киев 8 марта.

Дюжаррик пояснил, что церемония, которая была приурочена к международному женскому дню, проводилась с целью награждения женщин-военнослужащих.

Мероприятие Зеленский самовольно решил организовать в рамках визита генсека ООН в Киев и привлечь Гутерриша к участию, не согласовав это с ним заранее.

Церемония стала полной неожиданностью для генсека. Фото и видео с этой церемонии были позже опубликованы, естественно, с присутствием Антонио Гутерриша на них.

Появление генсека ООН на таком мероприятии могло быть воспринято мировым сообществом как приверженность Гутерриша к одной из сторон конфликта, а именно - к украинской стороне.

В связи с этим Антониу Гутерреш был "очень взбешен" вынужденным участием в незапланированной церемонии и беспрецедентным самоуправством Зеленского.