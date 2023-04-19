Любое использование российской стороной американских технологий, содержащихся на Запорожской АЭС, будет признано незаконным.

Об этом директора "Росатома" письменно предупредил директор Управления политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле.

Он сообщил, что на ЗАЭС в Энергодаре имеются секретные ядерные технические сведения, экспорт которых находится под контролем властей США, поэтому Россия к этим данным прикасаться не должна.

Как сообщили в CNN, письмо с предупреждением в адрес "Росатома" американской стороной было отправлено 17 марта.

ЗАЭС перешла в распоряжение Российской Федерации после начала СВО. В 2022 году Запорожская область официально стала частью России по итогам референдума.

Участок Запорожской области, в том числе город Запорожье, все еще находится под властью киевского режима.

Между тем Энергодар, где расположена ЗАЭС, - это территория, которую контролирует российская сторона.