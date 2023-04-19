МИД Украины: встреча Лукашенко с Пушилиным - «вопиющий недружественный акт»

Посол Украины Игорь Кизим будет отозван из Беларуси в Киев для консультации.

Встреча Лукашенко с Пушилиным была резко негативно воспринята в украинском МИД и расценивается как крайне недружественный акт.

Белорусский президент Александр Лукашенко первый раз провел официальную встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Минске. Лидер Беларуси выступил с предложением о помощи

Донецку при восстановлении пострадавшего от военных действий региона.

Пушилин со своей стороны заявил о стремлении ДНР к более тесному сотрудничеству с Беларусью в сферах сельского хозяйства и промышленности.