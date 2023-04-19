На Украине умер звезда сериала «Нюхач» Александр Тартышников

Звезда советского и украинского кино и театра умер 18 апреля. Об этом сообщает Космополитен со ссылкой на руководство Харьковского театра имени Шевченко.

Всего полтора месяца назад мы поздравили с юбилем нашего актера Александра Тартышникова, а теперь вынуждены сообщать о его смерти. Время скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу, — говорится в официальном заявлении.

Александр Тартышников появился на свет в Ташкенте 1 февраля 1943 года. В шестидесятые работал в театрах Красноярска, Белгорода, Николаева, Архангельска, Читы и других советских городов. С 1974-го начал служить в Харьковском государственном театре.

В кино стал сниматься в 28-летнем возрасте. Его первой работой стала военная драма о защитниках Одессы «Поезд в далекий август». Всего в кинотеке артиста - 27 фильмов.

Тартышников снимался в ленте «Отряд особого назначения», «Охотники за бриллиантами», сериалах "Нюхач" и "По законам военного времени".