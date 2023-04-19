Дочь Георгия Вицина живет затворницей и ютится с мужем в маленькой студии

Любимый многими поколениями Трус из «Кавказской пленницы» и «Операции Ы» Георгий Вицин умер в 2001 году. Артист был веселым на экране, однако замкнутым в реальной жизни, сообащет КП.
Вицин не любил публичность и предпочитал закрытый образ жизни. Такую черту отца унаследовала его единственная дочь Наталья. Издание выяснило, что женщина перестала выходить на связь даже с родственниками и друзьями.
Дочь легендарного советского комика не пошла в актрисы, хотя такой шанс у нее был, потому что отец постоянно брал Наталью на съемки своих фильмов.
Но она вместо театрального окончила Московский художественный институт им. Сурикова и стала художником. Когда-то девушка даже создавала афиши к премьерам фильмов.
Сейчас Наталье 68 лет, она пенсионерка, но продолжает рисовать. Ее друг, директор «Музея трех актеров» Владимир Цукерман, рассказал журналистам, что Вицина ранее была замужем за дипломатом.
Они какое-то время жили в США, а потом пара развелась и вернулась в Москву.
Теперь у нее муж - художник. Живут они в небольшой студии в Москве, хотя Наталья в наследство получила от отца 3-комнатную квартиру.
Сейчас говорят, что Георгий Вицин умер в нищете, но это бред. Актер получал президентскую пенсию а деньги тратил на животных и голубей, покупая им еду, - рассказал Владимир.
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