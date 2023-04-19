МИД КНР: Пекин поддержит ЕС в желании возобновить переговоры РФ и Украины

19 апреля сотрудник Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь выступил на ведомственном брифинге, в рамках которого публично заявил, что китайское правительство намеревается поддержать государства Европы в их стремлении способствовать возобновлению переговорного процесса между администрациями Киева и Москвы.

Предполагается, что таким образом в китайском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали вчерашнюю публикацию американской газеты Bloomberg, которая писала, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет совместно с Китаем разработать план по возобновлению переговоров между Украиной и Россией.

По данным Bloomberg, Макрон провёл беседу с французским дипломатическим советником Эммануэлем Бонном, попросив его активизировать контакты с высокопоставленным сотрудником ЦК Китая Ван И для выработки решения проблематики российско-украинского конфликта в кратчайшие сроки.

Характерно, что во время своего недавнего визита в Пекин Эммануэль Макрон провёл переговоры с лидером правительства КНР Си Цзиньпином, где политики обсудили возможность поиска путей для завершения боевых действий в Украине. Во время разговора господин Си предложил Макрону разработать французский мирный план для урегулирования украинского кризиса.

В преддверии годовщины российской спецоперации в Украине 24 февраля 2023 года китайское постоянное представительство в ООН обнародовало мирный план Пекина по завершению конфликта в зоне СВО, который состоит из 12 шагов и был высоко оценен Владимиром Путиным.