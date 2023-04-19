Business Insider: Путин показал США средний палец, приняв в Кремле важного гостя

Как говорится в публикации, решение Путина о личной встрече с Ли Шанфу стало своего рода демонстрацией среднего пальца Вашингтону, который еще в 2018 наложил на высокопоставленного китайского чиновника серьезные санкции. Автор статьи подчеркивает, что прием министра обороны Китая в Кремле является демонстрацией серьезного вызова Соединенным Штатам Америки.

По мнению журналиста издания, данная встреча, по всей видимости, станет оценкой геополитической координации России и Китая в Европе и Азии, а также настоящего и будущего направления военного сотрудничества между двумя ядерными державами.

В минувшее воскресенье министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Российский президент России Владимир Путин 16 апреля лично принял высокопоставленного китайского гостя и провел с ним рабочую встречу.