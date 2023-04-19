CNN: Минэнерго США просит РФ не трогать американские ядерные технологии на ЗАЭС

Днём 19 апреля репортёры телеканала CNN опубликовала письмо Министерства энергетики Соединённых Штатов к администрации российской энергетической корпорации "Росатом", в котором утверждается, что на Запорожской атомной электростанции присутствуют "ядерные технические данные американского происхождения".

В письме говорится, что передача подобных данных строго контролируется властями США, ввиду чего российские энергетические эксперты не имеют юридического права эксплуатировать, изучать или распространять эти сведения, поскольку подобные полномочия есть лишь у структур, подконтрольных Вашингтону.

Позднее представитель американского Минэнерго Андреа Феркиле публично подтвердил, что письмо, оказавшееся в распоряжении корреспондентов CNN, настоящее. Также подлинность письма подтвердила представитель Министерства энергетики Соединённых Штатов Шайела Хасса, занимающаяся вопросами ядерной безопасности.

При этом в американском энергетическом ведомстве не стали распространяться о том, предоставили ли представители "Росатома" официальный ответ на адресованное им письмо, однако известно, что бумага была адресована российской стороне совсем недавно, о чём оперативно узнали журналисты.

Известно, что Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар Запорожской области, признана самым крупным ядерным объектом в Европе и сейчас контролируется Россией после вхождения данного региона в состав российского государства.