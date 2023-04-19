Выступления Реввы массово отменяются в российских городах

Концерты Александра Реввы массово отменяются по всей России. Не состоятся выступления исполнителя и юмориста в Москве и Питере.

Организаторы мероприятий заявляют, что отмена концертов связана с техническими причинами.

Они сообщают, что выступления Реввы в главном городе государства и северной столице РФ не состоятся из-за того, что артист убежден, что сейчас не время развлекаться. Причина - СВО РФ в Украине.

Александр сделал исключение для выступления в рамках Русской Музыкальной премии на телеканале RU TV, о чем информирует Woman.ru.