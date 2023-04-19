Хирурги чудом достали из головы 19-летней пациентки 25-сантиметровый нож

Медики Владивостока практически чудом спасли жизнь юной пациентке, попавшей в клинику с ножом в голове, сообщает Супер.ру со ссылкой на deita.ru.

19-летняя девушка была в сознании, когда из Уссурийска ее доставили в клиническую больницу № 2 Владивостока с лезвием, который вошел в череп на 45 мм.

К счастью пострадавшей, важные области мозга и самые крупные кровеносные сосуды не были задеты, и на момент госпитализации девушка могла разговаривать.

Операция длилась менее часа и успешно завершилась. По словам нейрохирургов, если бы лезвие вошло в голову пострадавшей с отклонением в несколько сантиметров в любую из сторон, ей грозили бы инвалидность, а то и гибель.

Сейчас девушка чувствует себя нормально. Правоохранительные органы тем временем разбираются, каким образом нож оказался в ее голове.

Изначально девушка говорила, будто это случилось в результате несчастного случая. Но СК быстро выяснил, что это - дело рук ее сожителя, который попытался убить избранницу во время ссоры. В отношении жителя Уссурийска уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство.