Медведев: Россия может поставить оружие КНДР в ответ на действия Южной Кореи

Днём среды, 19 апреля, бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где сообщил, что южнокорейский президент Юн Сок Ёль накануне публично заявил о готовности передачи летальных вооружений Сеула подразделениям украинской армии.

Медведев напоминает, что ещё совсем недавно пресс-служба правительства Южной Кореи исключала любые поставки оружия в Украину, опасаясь возможной эскалации в регионе и возможного ухудшения отношений с Россией, однако под давлением коллективного Запада риторика администрации Сеула резко изменилась.

При этом Дмитрий Медведев задаётся вопросом о том, какова будет реакция южнокорейских властей на поставку новейшего российского вооружения КНДР, которая находится по соседству с Южной Кореей и является устойчивым партнёром России. Политик считает, что южнокорейское население также на обрадуется такой перспективе.

Характерно, что ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон утверждала о готовности армии КНДР встать "в один окоп" с российскими военными в случае возникновения такой необходимости. Кроме того, Ким Ё Чжон говорила о поддержке спецоперации в Украине со стороны администрации Пхеньяна.

В последнее время войска КНДР участили проведение испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет, которые нередко достигают исключительной экономической зоны Японии. В ответ на подобные пуски США и Южная Корея провели масштабные военные учения в регионе.