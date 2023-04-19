Гладить или нет: нужно ли подвергать такой процедуре постельное белье

Если одни хозяйки раз и навсегда отказались от глажки постельного белья, то другие обязательно подвергают его такой процедуре, сообщает Рамблер.

Десятки лет назад основной причиной глажки белья была задача уничтожения микробов и бактерий. А сегодня все изменилось, и данная процедура стала просто бессмысленной. Почему?

Дело в том, что сегодня в каждом доме есть стиральные машины, где стирку можно вести при 90 градусах. Бактерии в такой воде моментально уничтожаются, потому пытаться от них избавиться с помощью утюга нет никакой необходимости.

Еще одна причина отказаться от глажки - то, что при этой процедуре разрушается структура волокон ткани. В результате ткань становится более плотной, и хуже пропускает воздух. То есть, постельное белье попросту перестает "дышать", оно хуже впитывает влагу и не пропускает через себя избыточное тепло.

Кроме того, сейчас в обиходе немало видов тканей, не требующих глажения, потому что они сразу после стирки приобретают опрятный вид. К таким тканям можно отнести бязь, шелк, лен и сатин-жаккард.