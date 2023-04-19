Business Insider: приняв в Кремле Ли Шанфу, Путин показал США «средний палец»

Днём 19 апреля журналисты американской газеты Business Insider опубликовали статью, в которой прокомментировали рабочую поездку главы китайского оборонного ведомства Ли Шанфу в Кремль, где военный чиновник КНР провёл рабочую встречу с Владимиром Путиным. По мнению сотрудников газеты, поездка Шанфу в Москву была чётким сигналом для США.

В Business Insider напоминают, что в 2018 году Соединённые Штаты ввели односторонние санкции против Ли Шанфу, что не помешало Путин провести с ним встречу в Кремле. Аналитики BI считают, что подобную встречу можно расценивать как демонстрацию "среднего пальца" в адрес Вашингтона со стороны Москвы и Пекина.

В статье американского информагентства утверждается, что Белый дом столкнулся с серьёзным вызовом после поездки Ли Шанфу в российскую столицу, поскольку данное мероприятие наметило вектор будущего российско-китайского сотрудничества в военной сфере на годы вперёд.

Известно, что китайский генерал Шанфу прилетел в Россию 16 апреля, проведя встречу с Владимиром Путиным на территории московского Кремля в тот же день. Сам Ли Шанфу в беседе с представителями прессы отмечал, что он целенаправленно выбрал РФ для своего первого визита после вступления в должность министра обороны Китая.

Характерно, что во время своей поездки в Москвы Шанфу встретился с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу, уже после чего военные чиновники обеих стран встретились с Путиным.