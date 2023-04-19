Кроты боятся хлорки: какие народные методы помогут прогнать их с участка

В деле борьбы с кротами на участке можно использовать готовые препараты, но излишняя химия может быть не очень полезна грунту. Но есть эффективные способы прогнать их, используя проверенные народные средства. Какие именно?

Здесь поможет знание о слабостях зверька, которыми можно воспользоваться. Как известно, эти животные под землей ориентируются при помощи обоняния.

Если знать, какие именно запахи не переносят такие животные, их можно надолго отвадить от земельного участка. Опытные дачники утверждают, что самый простой вариант – раскопать нору крота, поместить в прокопанном животном подземном ходу смоченную в технической жидкости ветошь.

Как вариант - можно использовать раствор хлорки либо керосин, нашатырный спирт либо скипидар.

Есть еще более экологичные варианты. Как известно, все грызуны не любят запах дегтя, потому можно использовать и этот аспект.