Дибров, попавший в ДТП, не будет больше вести шоу «Кто хочет стать миллионером?»

12:49 2023-04-19

Проект "Кто хочет стать миллионером?" выйдет в эфир Первого канала в обновленном формате. Дмитрию Диброву не место в таком шоу.

18 апреля Дмитрий Дибров попал в аварию в столице. Произошло столкновение мерседеса знаменитости с полицейским авто.

Он ехал на встречу с Константином Эрнстом и очень переживал за ее результат.

К счастью, с ведущим все в порядке в физическом плане, чего не скажешь о моральном состоянии.

Дибров лишился работы и больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Дело в том, что программа теперь будет выходить в обновленном виде, где не место Дмитрию.

Предполагается, что ведущей передачи будет исполнительница Юлиана Караулова.

Никаких комментариев, а тем более официальных заявлений по поводу не было.

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