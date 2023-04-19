Дибров, попавший в ДТП, не будет больше вести шоу «Кто хочет стать миллионером?»

18 апреля Дмитрий Дибров попал в аварию в столице. Произошло столкновение мерседеса знаменитости с полицейским авто.
Он ехал на встречу с Константином Эрнстом и очень переживал за ее результат.
К счастью, с ведущим все в порядке в физическом плане, чего не скажешь о моральном состоянии.
Дибров лишился работы и больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?".
Дело в том, что программа теперь будет выходить в обновленном виде, где не место Дмитрию.
Предполагается, что ведущей передачи будет исполнительница Юлиана Караулова.
Никаких комментариев, а тем более официальных заявлений по поводу не было.
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