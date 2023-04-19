Знающий садовод объяснил, как вырастить клубнику, чтобы была слаще меда

Несколько подкормок могут решить эту проблему. Вовремя дайте эти удобрения ягодным кустам, и клубника уродится сочной и сладкой.

Борная кислота помогает ягодам накапливать сахар. Вносить ее надо в виде водного раствора. На 10 л берем 2 г порошка. Каждому кусту даем по пол литра подкормки.

Можно удобрять ягодник гуматом калия. Возьмите 15 мл концентрата, размешайте в 10 л воды. Поливаем обильно каждое растение, внесение должно быть прикорневое.

Еще один, более мягкий способ, который заряжает клубнику недостающей энергией. Это концентрированный препарат хлореллы. Его можно вносить как под корень, так и по листьям.

Инструкция подробно описывает способ использования, надо лишь ознакомиться и все выполнить правильно.