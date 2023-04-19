Белый, проживающий в Израиле, заявил, что не намерен отказываться от звания заслуженного артиста в России

Звание заслуженного артиста России Анатолию Белому было присуждено в 2006 году.

Актер отметил, что не хвастался наградой никогда, но не скрывает, что дорожит ею. Он воспринимает этот статус как оценку своей работы.

Анатолий заявил, что не собирается отказываться от того, что было в его жизни до СВО.

Белый не будет упираться, если звание будут отбирать, но сам "возвращать почесть" не намерен.

Ни об одной из сыгранных ролей на сцене МХТ имени Чехова он не жалеет, так как это был его опыт как актера.

Своим мнением по поводу артист поделился в эфире Radio Golos Berlina.