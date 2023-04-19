Болгария стала четвёртой страной ЕС, запретившей импорт зерна из Украины

Днём среды, 19 апреля, временно исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев провёл пресс-конференцию, в ходе которой публично заявил, что болгарское правительство приостанавливает ввоз в страну украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

При этом Донев подчеркнул, что речь идёт именно об импорте зерна, которое следует с территории Украины. Он также отметил, что Болгария не намерена запрещать ввоз украинского зерна, которое прибывает в его страну транзитом и далее направляется в другие государства Европейского союза.

Характерно, что ранее ввоз зерна из Украины запретили Польша, Венгрия и Словакия, представители фермерских хозяйств которых неоднократно устраивали акции протеста против импорта украинских аграрных продуктов. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий недавно сообщил, что для Варшавы поддержка местных фермеров является ключевой задачей несмотря на желание помогать Киеву.

Кроме того, недавно Минсельхозы Болгарии, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии написали письмо к лидеру Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, попросив её о возвращении пошлин на ввозимое из Украины зерно, поскольку оно стало причиной недобросовестной конкуренции на местном рынке из-за более низкой стоимости.

В ответ фон дер Ляйен предложила выплатить 100 миллионов евро странам Европы, которые вновь возобновят закупку украинских зерновых культур.