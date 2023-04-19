В Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Jah Khalib из Казахстана

Концерт рэпера Бахтияра Мамедова из Казахстана, известного под сценическим псевдонимом Jah Khalib, отменили в Санкт-Петербурге, сообщает КП. Выступление должно было состояться 25-го апреля на площадке КСК «М-1 Арена».

Но на сайте организации недавно появилось сообщение об отмене этого шоу.

Концерт отменен, - кратко сообщила пресс-служба М-1 Арена.

Как напоминает издание, генпрокурору РФ Игорю Краснову, главам Петербурга и Москвы поступило обращение о том, что исполнитель в своих соцсетях высказался по отношению к ВСУ.

В феврале рэпер выкладывал сторис, в котором сообщил о своем приезде в Киев, где перемещался "из укрытия в укрытие", - сообщила в Телеграмм-канале депутат Госдумы Яна Лантратова.

Общественники просили тогда отменить выступления артиста и проверить: не спонсирует ли певца украинская сторона.