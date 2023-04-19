Акробатка сорвалась с высоты и разбилась насмерть. Она выступала вместе с мужем

Большая трагедия произошла в деревне Хоугао в центральной провинции Китая Аньхой. 37-летние муж и жена Сунь Моумоу и Чжан Моумоу поднялись на тросе на 9-метровую высоту. Женщина при этом была без страховочного пояса, - уточняет Космополитен.

Акробатка встала на ноги мужа, обхватила его шею. Когда она неожиданно потеряла хватку, Чжан пытался поймать падающую жену, но не сумел.

Артистка после падения еще дышала, ее доставили в больницу, но медики уже ничем не могли ей помочь.

В китайских соцсетях появились сообщения, будто пара поссорились, и женщина по этой причине отказалась использовать страховку. Но Чжан это опроверг, заявив, что они были счастливы. По словам мужчины, жена часто отказывались от страховки для зрелищности.

Компанию, организовавшую выступление артистов, подвергли резкой критике. Местный департамент культуры и туризма отметил, что труппа не получила у них разрешения на выступления, и с ней «поступят соответствующим образом». Ранее она уже была оштрафована за нарушение правил.