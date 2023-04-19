Состояние тяжелобольной артистки Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Актриса с 2018 года борется с опухолью мозга. Родные о ее состоянии особо не говорят, сообщает Вокруг ТВ.

Семья тщательно оберегает 51-летнюю звезду от внимания прессы. Известно, что Анастасию Заворотнюк недавно выписали из московского онкологического центра, где она провела около полугода.

Свое мнение о здоровье артистки высказал врач-онколог Юрий Покровский. Эксперт считает, что за эти несколько месяцев состояние Анастасии могло сильно ухудшиться.

Исходя из этого, специалист даже задумался об ужасном варианте развития событий.

Опухоль распространяется, она задевает структуры мозга. Все это свидетельствует о серьезных непорядках с ЦНС. Все фатально и печально, мы теряем человека. Здесь вряд ли что-то поможет. Думаю, что остался месяц, максимум два, — рассказал доктор "Экспресс-газете".

Примечательно, что раньше иногда о состоянии матери рассказывала дочь актрисы Анна. Она недавно вернулась из ОАЭ, где живет сейчас с мужем, но о самочувствии тяжелобольной Анастасит ничего не сказала.

Анну часто критикуют в Сети потому, что девушка переехала в другую страну тогда, когда ее мама сражается со смертельным заболеванием.

Как напоминает издание, справиться с недугом Заворотнюк сейчас помогают ее муж Петр Чернышев и мать звезды Валентина Анатольевна. Фигурист взял на себя все расходы на лечение, но денег не хватает все равно.

Спортсмен изнуряет себя работой, стараясь заработать больше средств на нужные лекарства и уход за женой.