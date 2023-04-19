Дачный эксперт рассказал, как посадить арбузы в открытую грядку

Посадка арбузов семенами в грунт не представляет ничего сложного. Сначала нужно хорошо разрыхлить подготовленные грядки, потом сформировать посадочные лунки для арбузов.

В глубину они должны достигать 3 см, интервалы между ямками сохраняем около метра. После этого семена погружаются в сделанные углубления, присыпаются землей. Все стандартные действия.

Если высаживаете пророщенные семена, нужно бережно обращаться с ростками, чтобы не повредить хрупкие стебли.

Почву предварительно хорошо увлажняем, если она будет сухой, семена не взойдут. Однако не нужно лить много воды, чтобы она не застаивалась.

Посеянные семечки, прикрытые землей, утрамбовываем и опять поливаем. Поверх посевов нужно натянуть пленку и не убирайте ее, пока не появятся всходы.