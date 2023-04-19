Бывалый огородник посоветовал высаживать пижму возле картофеля, чтобы уберечь от колорадского жука

Пижма для картофеля станет надежным охранником. Посадите ее рядком вдоль грядок, и колорадский жук там не появится.

Пижма не нравится вредителям своим резким запахом. Она не требует ухода, растет буквально сама по себе.

К тому же это растение оттолкнет от ваших огородных посадок не только колорадского жука, пижму не любят многие вредители, включая тлю и клещей.

Из пижмы можно сделать полезный настой, который тоже очень эффективен в борьбе с вредителями. Зелень растения собираем в ведро, заполняем его водой, настаиваем несколько дней.

Потом заливаем жидкость в пульверизатор и опрыскиваем огородные посадки. Колорадские жуки и другие насекомые-паразиты не будут приближаться к обработанным растениям.