Бывалый огородник посоветовал высаживать пижму возле картофеля, чтобы уберечь от колорадского жука

Пижма для картофеля станет надежным охранником. Посадите ее рядком вдоль грядок, и колорадский жук там не появится.
Пижма не нравится вредителям своим резким запахом. Она не требует ухода, растет буквально сама по себе.
К тому же это растение оттолкнет от ваших огородных посадок не только колорадского жука, пижму не любят многие вредители, включая тлю и клещей.
Из пижмы можно сделать полезный настой, который тоже очень эффективен в борьбе с вредителями. Зелень растения собираем в ведро, заполняем его водой, настаиваем несколько дней.
Потом заливаем жидкость в пульверизатор и опрыскиваем огородные посадки. Колорадские жуки и другие насекомые-паразиты не будут приближаться к обработанным растениям.
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