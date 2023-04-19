Дачник со стажем рассказал о простых и эффективных средствах от клещей

Не обязательно пользоваться магазинными отнюдь не дешевыми средствами, когда под рукой есть менее затратные или вовсе бесплатные компоненты.

Участок можно обработать эфирными маслами, которые не вредят посадкам, но отпугивают опасных насекомых.

Приобретайте в аптеке масло лаванды, розмарина, эвкалипта, опрыскивайте ваши огородные растения и всю территорию огорода.

Можно рассадить по участку как можно больше растений, отталкивающих клещей своим ароматом. Например, это могут быть мята, лук, чеснок.

Готовим волшебный состав от грозных клещей: яблочный уксус плюс эфирные масла. Смешайте 150 мл уксуса и 3 мл любого выбранного по вашему вкусу эфирного масла с сильным ароматом.

Отлично подойдут запахи хвои, ели, пихты.