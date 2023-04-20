Опасный астероид гигантских размеров стремительно приближается к Земле

Гигантский космический объект максимально сблизится с Землей 30 мая. Но астрономы уверяют: опасаться не стоит, так как нежданный "гость" будет находиться на безопасном расстоянии от нашей планеты.

Размер астероида в поперечнике составляет примерно полтора километра. В следующий раз он пролетит рядом с Землей только в 2046 году.

В честь этого "объекта" назвали примерно 18 000 представителей самого многочисленного класса околоземных астероидов. Впервые предшественник Аполлона был замечен близко к Земле в 1932 году.

Причем тогда он пролетел в три раза ближе к нашей планете, чем его ждут сейчас, и был ярче на две величины. После того случая "объект" был утерян из вида на долгих 40 лет.