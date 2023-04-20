40 тысяч долларов: в такую сумму обходится обучение детей Пугачевой в школе, основанной партнером Павла Дурова

Максим Галкин и Алла Пугачева после эмиграции в Израиль обосновались в Герцлии - пригороде Тель-Авива. Их дети Гарри и Лиза пошли учиться в школу «King Solomon school», сообщает КП.

Дресс-код учебного заведения предусматривает для учеников форму: черные брюки, белые футболки-поло с эмблемой школы. «King Solomon school» - одно из самых дорогих частных учебных заведений Израиля.

«King Solomon» открылась четыре года назад, но сумела привлечь состоятельную клиентуру. В школе учатся дети израильских политиков и представители богатых семей.

Основал ее 39-летний бизнесмен Вячеслав Мирилашвили – экс-совладелец соцсети «ВКонтакте». Состояние предпринимателя оценивается в 850 миллионов долларов.

В учебном заведении также учится и дочь самого экс-партнера Павла Дурова. Девятилетние Лиза и Гарри сейчас - ученики начальных классов.

Плата за обучение здесь равна 6 тысячам шекелей в месяц на ребенка. Оплачивать надо все 12 месяцев -, без перерывов на каникулы. Годовое обучение двоих учеников в итоге обходится почти в 40 тысяч долларов.

В каждом классе здесь - не больше 15 человек. Преподавание ведется на иврите и английском, в старших классах – лишь на английском. Обучение соответствует стандартам Израиля и Великобритании.

Выпускникам школы выдают дипломы международного бакалавриата, с которым они могут поступать во все университеты мира, включая вузы Великобритании и США.