Лариса Гузеева захотела жить в Словакии

Актриса Лариса Гузеева всегда рада посмотреть мир. А свободное время старается посвящать близким.

Ее сыну Георгию Толордаве вчера исполнилось 32 года. Но эту дату знаменитость отмечает не в Москве, а в Словакии. 63-летняя телеведущая поехала туда вместе со своей дочерью Ольгой Бухаровой.

Звезду особенно впечатлила местная природа. Она остановилась в доме, который находится на живописном участке.

Выдались три свободных дня, я с Лелькой путешествую. Сейчас мы в маленьком городочке в Словакии. Посмотрите, как живут люди, — сказала Гузеева.

Телеведущая показала, как одетая в комфортный костюм Ольга набирает в ладонь воду из ручья.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» призналась, что хотела бы жить в подобной обстановке.

Вот просыпаешься, а у тебя из окна видны не какие-то дома, а лес и горы. Красота невозможная! Вместе с Лелькой мечтаю – так бы жить в какой-нибудь деревне, — пояснила Гузеева.

Особенное впечатление на артистку произвел ручей. Она даже поинтересовалась у друга - не ему ли он принадлежит, но тот ответил отрицательно.