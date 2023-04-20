Лариса Гузеева захотела жить в Словакии

Актриса Лариса Гузеева всегда рада посмотреть мир. А свободное время старается посвящать близким.
Ее сыну Георгию Толордаве вчера исполнилось 32 года. Но эту дату знаменитость отмечает не в Москве, а в Словакии. 63-летняя телеведущая поехала туда вместе со своей дочерью Ольгой Бухаровой.
Звезду особенно впечатлила местная природа. Она остановилась в доме, который находится на живописном участке.
Выдались три свободных дня, я с Лелькой путешествую. Сейчас мы в маленьком городочке в Словакии. Посмотрите, как живут люди, — сказала Гузеева.
Телеведущая показала, как одетая в комфортный костюм Ольга набирает в ладонь воду из ручья.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» призналась, что хотела бы жить в подобной обстановке.
Вот просыпаешься, а у тебя из окна видны не какие-то дома, а лес и горы. Красота невозможная! Вместе с Лелькой мечтаю – так бы жить в какой-нибудь деревне, — пояснила Гузеева.
Особенное впечатление на артистку произвел ручей. Она даже поинтересовалась у друга - не ему ли он принадлежит, но тот ответил отрицательно.
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