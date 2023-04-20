Южная Корея не участвует в вооружении Киева, потому что дорожит отношениями с Россией

Южнокорейские законы не возбраняют руководству страны передавать оружие государствам, участвующим в военных конфликтах и нуждающимся в поддержке.

Однако Сеул намеренно не отправляет военную помощь Украине, потому что стремится сохранить стабильные нейтральные отношения с Россией.

И все же, по заявлению президента Республики Корея Юн Сок Ёля, в самом критическом положении, с которым "международное сообщество не сможет мириться", власти Сеула будут поставлены перед необходимостью оказания посильной поддержки Киеву и предоставят ему вооружение.