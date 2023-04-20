Темникову замазали в документальном фильме о Фабрике звезд во время трансляции на канале Муз ТВ

Канал Муз ТВ транслировал документальное кино о проекте "Фабрика звезд".
Момент, когда Полине Гагариной как победительнице 2-ого сезона проекта попал на экран.
В этой сцене участвовала и Елена Темникова, стоящая на заднем плане. Удивительно то, что артистку забрюлили в фильме, а зачем это сделано, остается загадкой.
Неудивительно, что фанаты исполнительницы забросали представителей развлекательного телеканала вопросами по поводу.
В ответ - игнор, никаких объяснений. Остается надеяться, что ситуация разъяснится позднее.
Самое интересное, что Темникова вошла в тройку финалистов популярного музыкального проекта.
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