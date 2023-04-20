Пригожин поразил публику, появившись на экране постройневший и с волосами

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не из тех, что любит шокировать публику. Совсем недавно он все же привлек к себе внимание, продемонстрировав густую шевелюру на голове.
Постройневший и с кудрями Пригожин появился на съемках шоу "Звезды сошлись".
Тут же появилась масса версий по поводу "появления волос" на голове всегда лысого супруга певицы Валерии.
Самой популярной версией стала о том, что Иосиф воспользовался париком, так как операция по пересадке волос песня долгая.
Поклонники положительно оценили смену имиджа музыкальным продюсером, заметив, что тот заметно помолодел, изменился в лучшую сторону.
Никаких комментариев по поводу сам Пригожин не давал, а фото с ним "обновленным" в Сеть выложил певец Прохор Шаляпин, в компании которого и Леры Кудрявцевой и запечатлен продюсер.
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