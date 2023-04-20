Попова: в России выявили четыре случая заражения коронавирусом «Арктур»

«На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила факт того, что российские тесты на антиген коронавируса способны выявить новый подвариант XBB 1.16 («Арктур»).

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью, то есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.

Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется.