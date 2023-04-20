«РИА Новости»: Басманный суд Москвы арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня», — цитирует заявление пресс-службы Басманного суда Москвы информагентство «РИА Новости».

Яриловой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Отмечается, что защита бывшего заместителя главы Министерства культуры Российской Федерации настаивала на домашнем аресте, однако суд отклонил соответствующее ходатайство.