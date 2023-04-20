Звезда сериала «Мухтар. Новый след» Сергей Громов спас на пожаре жену композитора Игоря Николаева

Показ сериала «Детектив на все руки» закончился на канале ТВЦ. Опера Василия Агафонова в фильме сыграл актёр Сергей Громов, сообщает Рrozvezd.info.

Звезда рассказал изданию о приключениях, с которыми столкнулся во время проб. В частности, ему пришлось спасать на пожаре актрису Юлию Проскурякову. По словам Громова, во время проб случился пожар.

Они проходили в одном из офисов напротив телецентра «Останкино". Возгорание случилось из-за окурка на рубероидной крыше. Иду по коридору, чувствую - пахнет дымом. Быстро открыл дверь в конце коридора, из-под которой шёл дым. Сработала сигнализация, - вспоминает звезда.

Через пять минут дымовая завеса, отметил Сергей, заполонила помещение, где проводили пробы. Люди в панике побежали к выходу. По словам актера, режиссер Гузэль Киреева вдруг спохватилась, что забыла там свой телефон.

Громов бросился обратно.

Сквозь клубы чёрного дыма пробрался в офис. Запах гари был такой, что можно было и сознание потерять, - поделился звезда "Мухтара".

Он схватил сумку Гузэль, заодно еще и брошенную оператором камеру. Как вдруг в менее задымлённой части увидел испуганную Юлию Проскурякову.

Она сильно растерялась, не знала, куда бежать. Я схватил Юлю за руку, мы выскочили из офиса, который уже начало охватывать пламя. В итоге я спас сумку с телефоном режиссёра, камеру оператора, а также жену Игоря Николаева.

К счастью, уточнил Сергей, пожарные приехали оперативно и загасили пламя. Он признался, что запомнит этот день проб надолго.