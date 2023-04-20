Кто может дожить до ста лет: генетик Константин Крутовский дал ответ

Долгожители в разных странах мира устанавливают рекорды. Как выяснилось, никакой мистики в этом нет. О том, как обмануть время, Газете.ру рассказал ученый Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Константин Крутовский.

Генетик уточнил, что мутационные изменения повреждают в организме гены репарационного механизма, и он становится менее жизнеспособным. С возрастом такие мутации возрастают и накапливаются, сообщает Пятый канал.

Но в редких случаях изменения генома могут не затронуть важные участки генетического материала, и тогда человек способен прожить дольше обычного.

Чтобы доказать такую теорию, ученый привел в пример генетический код Хендрике ван Андель-Шиппер, прожившей 115 лет. После смерти женщина завещала свое тело науке. И исследователи обнаружили в лейкоцитах долгожительницы 450 различных мутаций. Примечательно, что ни одна из мутаций не была серьезной.

Ей повезло, ведь на протяжении долгой жизни ее обошли губительные мутации, — считает Крутовский.

По словам российского генетика, жизненный цикл долгожительницы - пример совершенно случайного распределения мутаций в разные области генома. Он также отметил, что в будущем может повезти еще большему числу людей.

Однако даже с развитием технологий увеличить продолжительность жизни человека можно будет не более, чем на 120 лет.