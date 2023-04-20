Проверить родство на ДНК: поклонники сражены наповал фото Преснякова-младшего и рыжего Иванушки

Владимир Пресняков-младший в соцсетях выложил снимок, который не оставил внимания подписчиков. На интерес фанатов обратило внимание издание «7 дней».

Если свежее фото, где запечатлены коллеги по цеху, особо ничем не примечательно, их старый снимок вызвал у подписчиков целую бурю эмоций. Поклонники потрясены сходством Владимира и Андрея в молодости.

У обоих были длинные волосы и фолловеры решили, что они выглядят, как родные братья.

Может, папа один? — предположили поклонники в комментариях.

Фанаты даже посоветовали певцам на всякий случай сделать тест ДНК: