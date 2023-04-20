Опытный огородник рассказал какая подкормка нужна вишне в разном возрасте

Если ваша вишня прожила уже 2-4 года, весной ей необходимо давать мочевину или аммиачную селитру. Растворы вносятся как в прикорневую зону, так и по листьям.

Когда вишня перешагнула четырехлетний рубеж дозировка внесения питательных элементов должна быть увеличена.

Ранней весной, когда растаял снег, вносим 30 г аммиачной селитры под корень, доза рассчитана на 1 метр квадратный. Примерные сроки - конец марта - начало апреля.

В мае можно дать растению коровяк в растворе. На 10 л воды берем 2 л навоза и 10 стаканов древесной золы.

Если ваша вишенка уже достигла почтенного возраста более 7 лет, ей можно дать уже не одно ведро такой подкормки, а целых два.

В конце мая также даются фосфор и калий. Сульфат калий разводим так: столовую ложку на 10 л воды. Суперфосфат берем в количестве 30 г на одно дерево.