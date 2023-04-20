Командующий ТОФ России Авакянц уволен в запас после внезапной проверки

20 апреля полномочный представитель президента России от Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев пообщался с журналистами, рассказав им об увольнении российского адмирала Сергея Авакянца, который командовал силами Тихоокеагского флота РФ. Характерно, что увольнение Авакянца произошло после внеплановой проверки боевой готовности ТОФ.

При этом Трутнев утверждает, что к настоящему моменту Сергей Авакянц уже назначен на новую должность: военный чиновник сможет продолжить профессиональную карьеру на посту главы штаба по курированию военно-спортивной подготовки молодёжи и её воспитания в патриотическом ключе.

Кроме того, Юрий Трутнев отметил, что сейчас Авакянц формально ещё не уволен с должности командующего Тихоокеанского флота, поскольку адмирал находится в плановом отпуске и будет зачислен в запас после того, как выйдет из него. Сам Сергей Авакянц пока никак не комментирует ситуацию.

Накануне глава Министерства обороны России Сергей Шойгу уведомил общественность о начале внезапной проверки боеготовности ТОФ, которая прошла в три этапа, завершающим из которых стали электронные пуски ракет в Тихоокеанском регионе. В учениях также приняли участие российские стратегические подлодки.

Примечательно, что на старте проверки боевой готовности ТОФ Шойгу заявил о необходимости проведения учебной операции по предотвращению высадки десанта условного противника на территории Южных Курил и Сахалина.