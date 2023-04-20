Дочь Успенской Плаксину заметили в кафе в свадебном наряде

Совсем недавно Любовь Успенская заявила, что не против, чтобы ее наследница Татьяна Плаксина, которой 33 года, вышла замуж.

После заявлений матери дочь вдруг увидели в одном из кафе в свадебном платье и фате.

Никаких комментариев по поводу ни от Успенской, ни от Плаксиной не было.

Ранее Татьяна уверяла, что в ее планы серьезные отношения с мужчиной не входят.

Известно, что молодая женщина травмировала челюсть в прошлом и перенесла несколько операций по корректированию внешности.

Из-за этого и других испытаний, которые уготовила ей жизнь, Плаксина чувствует неуверенность в себе.