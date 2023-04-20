Дочь Успенской Плаксину заметили в кафе в свадебном наряде

Совсем недавно Любовь Успенская заявила, что не против, чтобы ее наследница Татьяна Плаксина, которой 33 года, вышла замуж.
После заявлений матери дочь вдруг увидели в одном из кафе в свадебном платье и фате.
Никаких комментариев по поводу ни от Успенской, ни от Плаксиной не было.
Ранее Татьяна уверяла, что в ее планы серьезные отношения с мужчиной не входят.
Известно, что молодая женщина травмировала челюсть в прошлом и перенесла несколько операций по корректированию внешности.
Из-за этого и других испытаний, которые уготовила ей жизнь, Плаксина чувствует неуверенность в себе.
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