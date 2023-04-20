Актриса Юлия Пересильд рассказала про травлю со стороны космонавтов

Юлия Пересильд и режиссер ленты «Вызов» Клим Шипенко в 2021 году в рамках съемок побывали на МКС. Творческая группа в космосе пробыла 12 часов. А недавно пошли слухи, будто актрисе за это хотят присвоить звание Героя России, сообщает СтарХит.

Многие космонавты восприняли такое предложение в штыки. В частности, в адрес звезды резко высказался Герой РФ Федор Юрчихин.

Я бы хотел спросить тех руководителей „Роскосмоса“, которые накануне старта кинематографического проекта, как и многие космонавты, высказывали негативное отношение к нему. Они считают адекватным вручение артистам высочайшей награды родины за их труд? И это на фоне того, что профессиональным космонавтам после полетов приходится долго ждать, когда их наградят? Я хотел бы спросить у профессионального сообщества космонавтов: это для них нормально?! — негодовал он.

Юлия Пересильд сегодня ответила всем недовольным. Актриса подчеркнула, что она не нуждается ни в каких званиях.

20-го апреля - премьера фильма «Вызов»! Нас всех с этим поздравляю! Благодарю всех, кто с нами был! Невесомость! Как я соскучилась по состоянию полета! Зрители, любимые, хорошего вам просмотра! И еще. Уважаемые космонавты, лично Федор Николаевич Юрчихин и другие - ну перестаньте меня травить. Негоже второй год подряд Героям России незаслуженно обвинять женщину в смертных грехах.

Пересильд добавила, что она ничего не просит - никаких званий. Артистка отметила, что счастлива тем, что сумела достойно выполнить свой долг, подготовиться за 3,5 месяца. Полететь и сделать все, чтобы съемки состоялись.