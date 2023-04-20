Во Франции обнаружили замок олигарха Коломойского

Замок XV века, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, а также его апартаменты напротив Эйфелевой башни, обнаружили журналисты программы расследований «Схемы», сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграмм-канал «Политика страны».

В частности, в списке недвижимости украинского бизнесмена - две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два парковочных места напротив основной достопримечательности Парижа.

Все эти объекты, как и сам замок, зарегистрированы на французские компании, конечный бенефициар которых сестра Коломойского - Лариса Черток.

В декабре 2022-го года Игорь Коломойский, который считается главным бенефициаром победы на президентстких выборах Украины Владимира Зеленского, утратил статус долларового миллиардера в украинском Forbes.

Это случилось после национализации принадлежащих олигарху нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».