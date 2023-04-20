Соколов сообщил, почему не любит фильм Маленькая Вера, подаривший ему популярность

О том, почему недолюбливает фильм "Маленькая Вера", Андрей Соколов рассказал в интервью "Аргументам и фактам".

Актер говорит, что любое упоминание раньше об этой картине, вызывало у него неприятные эмоции, так как он к тому времени снялся уже более, чем в полусотне проектов, а все вокруг хвалят только "Маленькую Веру".

Когда наконец Соколову удалось показать зрителям достойные проекты ("Адвокат", "Охота на асфальте", "Последний бронепоезд") с его участием, актера отпустило.

Но "Маленькая Вера" - по-прежнему визитная карточка знаменитости, так как основная масса поклонников артиста его возраста.