Умер американский певец Отис Реддинг Третий

Американский певец и гитарист Отис Реддинг Третий ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщает Рамблер со ссылкой на «Звук Медиа» и публикацию Billboard

Сын культового соул-артиста скончался в возрасте 59-ти лет, причиной его смерти стала онология.

Отис Реддинг Третий появился на свет 17 декабря 1964-го года. Музыкант стал известен благодаря своему участию в коллективе The Reddings. Частью группы также был и его брат Декстер.

В восьмидесятые годы коллектив записал шесть альбомов. Самым успешным из синглов The Reddings стала композиция Remote Control. Песня попала в чарты Billboard Hot 100, а также Hot Soul Singles. Реддинг Третий занимался и сольным творчеством.

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