Динар Рахматуллин умер в возрасте 33 лет, его тело найдено в музыкальной студии

В Татарстане скончался молодой певец Динар Рахматуллин. Музыкант вовсю трудился над выпуском нового альбома, но так и не успел его закончить.
О кончине знаменитости сообщили его близкие, а также о том, что похороны его состоятся в пятницу, 21 апреля.
Внезапный уход из жизни исполнителя шокировал общественность. Возникли вопросы о причине трагедии.
Родные Динара заявили, что информировать об этом не намерены, так как ими было принято такое решение.
Соболезнования родственникам покойного выразили друзья, его аудитория и коллеги.
Следствие рассматривает две возможные причины смерти 33-летнего Рахматуллина: самоубийство или проблемы с сердцем.
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