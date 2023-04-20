Динар Рахматуллин умер в возрасте 33 лет, его тело найдено в музыкальной студии

В Татарстане скончался молодой певец Динар Рахматуллин. Музыкант вовсю трудился над выпуском нового альбома, но так и не успел его закончить.

О кончине знаменитости сообщили его близкие, а также о том, что похороны его состоятся в пятницу, 21 апреля.

Внезапный уход из жизни исполнителя шокировал общественность. Возникли вопросы о причине трагедии.

Родные Динара заявили, что информировать об этом не намерены, так как ими было принято такое решение.

Соболезнования родственникам покойного выразили друзья, его аудитория и коллеги.

Следствие рассматривает две возможные причины смерти 33-летнего Рахматуллина: самоубийство или проблемы с сердцем.