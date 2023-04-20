Опытный цветовод рассказал о секретах разведения гортензии и о причинах остановки роста

Больше всего проблем возникает с разведением крупнолистной гортензии, она более прихотлива, метельчатая требует гораздо меньше внимания.

Выбираем место

Жителям умеренного региона нужно высаживать гортензию на солнечное место. В южных регионах лучше сажать в полутень.

Не пристраивайте цветы под деревьями с пышной кроной, они будут лишать гортензию влаги, забирая ее себе.

Оптимальный уровень кислотности РН 5. Обычно для среднего региона именно такая почва и характерна.

Высаживаем

Так как корешки гортензии располагаются ближе к поверхности, глубокую ямку копать для посадки не нужно. Подойдет такая: 30Х30Х30 см.

Составляем такой грунт: две части компоста, две части перегноя, одна часть дерна, торф, песок. Посадив растение, покрываем землю у корней мульчей, не касаясь вплотную основания кустика.

Уход

За сезон необходимо сделать 4 подкормки. Одна из самых важных - весенняя, которая дает основу для роста и формирования соцветий.

В первую подкормку даем сульфат калия и мочевину по столовой ложке, размешивая в десяти литрах воды. Настой должен постоять сутки. Одно ведро уходит на два взрослых куста.

Такое же ведро можно распределить на 3 трехлетних растения или на 5 молоденьких.

Вторую проводим уже летом, подбирая хорошее комплексное удобрение для гортензий.

Третья нужна непосредственно перед фазой цветения. Подкормка способствет большему числу почек, изобилию цветков. Вносим калий и фосфор.

Четвертую делаем в конце лета, обходимся без азота, чтобы не провоцирвоать рост побегов. Лучше взять опять таки комплексное удобрение, предназначенное специально для гортензий.

Весной нужна санитарная обрезка. Кроме того, очень загущенную крону нужно проредить, чтобы растение лучше цвело.

По осеньи делаем обрезку для каждого сорта свою: у крупнолистной срезаем верхушки, у метельчатой - оставляем побеги до середины.

Как размножать

Размножаем черенками, нарезаем их в июне с одревесневшим основанием и укореняем в воде или в легкой почве.

Если срезаем в июле - выбираем наполовину одервеневший прирост этого года и также укореняем в воде или в земле. Корни отрастают через 3-4 недели.