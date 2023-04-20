Бывалая дачница поделилась своим способом выращивания огуречной рассады с помощью мха

Раннюю рассаду растят, чтобы поскорее получить урожай. В таком случае огурцы поспеют намного раньше обычного срока.

В первую очередь надо правильно выбрать сорт, это должен быть не требовательный, устойчивый к холодам вид. Важно точно определить срок посева семенного материала.

Он соотносится с предполагаемым сроком высадки рассады в открытый грунт. Почвосмесь должна быть насыщена питательными элементами, а также быть легкой и рыхлой.

Соблюдаем умеренность в поливах, не переливаем рассаду и не допускаем пересыхания почвы. Проращивание семян происходит во мху.

Сначала его нужно полить горячим розовым марганцевым раствором. Потом на мох раскладываются семена и укутываются пленкой. Отростки появляются в короткие сроки.

При появлении петелек укрытие снимается. Рассада выставляется на подоконник, где много света.

Как вырастут 2-3 листика, растения надо пересадить в целлофановые пакетики. Грунт накладываем на одну четвертую пакета.

По мере роста рассады будем его добавлять, пока не дойдем до края пакета. Постоянное обновление почвы ведет к быстрому отрастанию новых корешков, отходящих от стебля.