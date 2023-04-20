В Италии 20 тысяч детей разного возраста ежегодно изымаются из семей

Поле изъятия из семьи некоторым детям суд назначает приемных родителей. Но большинство из них до наступления совершеннолетия живут в специальных семейных домах.

Чем больше детей проживает в таких заведениях, тем больше они финансируются из государственной казны. Поэтому семейным домам очень выгодно иметь в своих стенах большое количество детей.

В Италии подать заявление против родителей может любой человек - воспитатель детсада, школьный учитель, психолог, сосед, консьерж и даже случайный прохожий. Конечно, есть и справедливые случаи вмешательства пенитенциарной системы в жизнь неблагополучных семей.

Но все-таки в итальянской системе контроля за жизнью несовершеннолетних граждан есть перекосы.

Например, став свидетелем сцены, как чей-то ребенок бьется в истерике в игрушечном магазине, совершенно посторонний человек может заявить об этом в соответствующие инстанции. И это будет расценено, как жестокое обращение с ребенком.

Если эмоциональный родитель на родительском собрании вступит в ожесточенный спор с учителем, то родителя запросто могут признать психически неуравновешенным. А это очень весомый повод для изъятия детей из семьи.

Но самая частая причина, по которой дети в Италии изымаются из семьи, - плохое материальное положение вкупе с плохими жилищными условиями. По действующему итальянскому законодательству, это не стопроцентный повод для запуска процедуры изъятия ребенка из семьи.

Но на практике чаще всего именно эту причину указывают соцработники в жалобах в суд. И решение о том, насколько бедно или богато живет та или иная семья, решают как раз соцработники, психологи и полицейские.

Как только такая жалоба попадает судье по делам несовершеннолетних, так сразу детей изымают из семьи. Причем родителей об изъятии могут даже не информировать: они приходят, чтобы забрать свое чадо из сада или школы - а его уже увезли в специальное заведение под названием Casa di famiglia("семейный дом").

В этой ситуации ребенок становится собственностью муниципалитета (государства), а родителей лишают родительских прав. На то, чтобы вернуть малыша в семью, у родных родителей могут уйти годы.

Как минимум, процесс встреч с дорогостоящими адвокатами, многочисленные встречи с воспитателями, психологические тесты, постоянный контроль и проверки, затягивается на пару лет. А вот встречи с ребенком разрешаются не чаще 2-3 раз в месяц и проходят только на специально выделенных территориях под строгим контролем соцработников в течение нескольких минут.

Далеко не всем родителям удается вырвать собственных детей из лап государственной системы. За каждого усыновленного ребенка сотрудникам детских учреждений полагаются щедрые выплаты, а социальным домам и их сотрудникам - хорошие государственные субсидии.

Поскольку рождаемость в Италии невысокая, а многие семьи хотели бы иметь детей, то и борьба за усыновление в этой стране идет нешуточная.