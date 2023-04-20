Дачный эксперт порекомендовал огурцы, которые хорошо растут в тени и не боятся холода

Возьмите на заметку огурцы, которые точно не подведут и не доставят хлопот.

Изумрудный поток

Это гибрид, относится к китайским крупноплодным видам. Сорт, опыляемый пчелами, хорошо выдерживает холода, и не страдает от отсутствия солнца. Плоды дает на 45-й день после всходов.

Растение сильнорослое, раскидистое. Плодоношение заканчивается перед заморозками. Огурцы отличаются тонкой, нежной кожицей, внутри сочные и плотные, семян мало.

Отдельные плоды дорастают до 45 см.

Метелица

Сорт, созревающий за 40 дней, дает пупырчатые плоды длиной до 8 см. Одна завязь может сформировать до 4 огурчиков. У растения крепкий иммунитет.

Кожица плотная, с бугорками, нетолстая, мякоть сладковатая, хрустящая. В свежем виде собранные плоды хорошо лежат больше недели.

Валаамский

Сорт один из самых стойких, не боится холодных погод, может расти почти без солнца, крепкий иммунитет к болезням.

Урожай дает на 39-й день, всегда обильный, без горечи и пустот. Плодоношение идет до заморозков. Огурцы будут небольшие, аккуратной формы, длиной до 7 см.